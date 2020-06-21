شكرا لقرائتكم بيرهوف: لا فرصة لعودة "الثلاثي" إلى منتخب ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم عدم وجود فرصة في الوقت الحالي لعودة توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني وزميليه ماتس هوملز وجيروم بواتينغ إلى صفوف المنتخب.

وقال بيرهوف في تصريحات إلى قناة "شبورت 1" يوم الأحد : بشكل أساسي ، أشعر بالسعادة لأنهم يقدمون عروضا جيدة حاليا، لا أعتقد أن لوف سيعدل عن رأيه الآن.

Advertisements

وكان يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت أتخذ قرارا غير سهل حيث استبعد عددا من النجوم الأساسيين الكبار بالفريق بعد البداية المتعثرة والخروج المهين من رحلة الدفاع عن اللقب العالمي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وأكد بيرهوف أنه خلال كأس العالم 2018 كان هناك صراع بالفعل بين اللاعبين الشبان الذين نجحوا من قبل في بطولة كأس القارات 2017 بروسيا وبعض اللاعبين الكبار الأساسيين الذين شاركوا مع المانشافت لفترة طويلة

وأوضح : في ذلك الوقت ، كنا نعلم أيضا أنه يتعين علي إدارة الفريق إفساح المجال للوجوه الجديدة، لا يمكنك فعل ذلك إذا واصلت الاعتماد على نفس اللاعبين. وواصل: لكن التنازل عن مولر وبواتينغ وهوملز لم يكن من المفترض أن يكون نهائيا أيضا. كان يجب التعامل مع هذا بشكل أفضل، ولم يكن أحد يعرف كيف سيكون الوضع مستقبلا مثلما يحدث هذا الصيف.