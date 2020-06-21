الارشيف / اخبار الرياضه

برايتون يصعق أرسنال في الدقيقة الأخيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم برايتون يصعق أرسنال في الدقيقة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق برايتون فوزا ثمينا 2 - 1 من ضيفه أرسنال اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب فالمر، تقدم نيكولاس بيبي بهدف لأرسنال في الدقيقة 68 لكن لويس دانك أدرك التعادل لبرايتون في الدقيقة 75. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف نيال موباي هدف الفوز القاتل لبرايتون.

وتوقف رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع ورفع برايتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برايتون يصعق أرسنال في الدقيقة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا