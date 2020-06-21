شكرا لقرائتكم برايتون يصعق أرسنال في الدقيقة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق برايتون فوزا ثمينا 2 - 1 من ضيفه أرسنال اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعلى ملعب فالمر، تقدم نيكولاس بيبي بهدف لأرسنال في الدقيقة 68 لكن لويس دانك أدرك التعادل لبرايتون في الدقيقة 75. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف نيال موباي هدف الفوز القاتل لبرايتون.
وتوقف رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع ورفع برايتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر.
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