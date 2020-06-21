إجراء قانوني من أحمد شوبير ضد مرتضى منصور

ذكرت وسائل إعلامية أن الإعلامي أحمد شوبير تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك .

وأعلن شوبير، في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك" اليوم الأحد، تقدمه بشكوى للنائب العام ضد منصور بسبب ما وصفه "بالسب والقذف وخدش سمعة عائلته."

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وكتب شوبير قائلاً: "الصمت حيال التجاوز فى الحق والعرض جريمة، وبما أننا في دولة قانون تعلي كافة مؤسساتها ميزان العدل والعدالة، فأننى أسلك الطرق القانونية والشرعية للحصول على حقى الذي لا أشك لحظة في كونه آت لا محالة ممن تجاوز كل الحدود وخاض فيما لا حق له ولا لغيره فيه سباً وقذفاً وتطاولاً".

ونشر نائب رئيس اتحاد الكرة وحارس الأهلي السابق صوراً من الشكوى التي تقدم بها للنائب العام، مضيفاً: "أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودناها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر، وعلى الله قصد السبيل".

وكان منصور قد طالب شوبير بالرد على تساؤلاته حول "حصوله على عمولة من صفقة انتقال صلاح محسن للأهلي في يناير 2019"، مشيراً إلى أن "زوجة شوبير حصلت معه على ساعات من تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء."