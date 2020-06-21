شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يفاضل بين رباعي الأهلي فى صفقة طاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بين رباعى النادى الأهلي "أحمد ياسر ريان وحسين السيد وناصر ماهر وباسم علي" فى إطار صفقة انتقال طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب إلى الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ويترقب النحاس اتخاذ القرار النهائى بعد حسم مصير المعارين بالفريق، وفى مقدمتهم معروف يوسف وشكرى نجيب وأيمن حفنى، لتحديد أكثر المراكز التى تحتاج للدعم خلال الموسم الجديد، ومن المقرر أن يحصل المقاولون على خدمات لاعب أو لاعبين من الأهلى فى مقابل انتقال طاهر بحسب سير المفاوضات بين الناديين.

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فى سياق آخر، أشرف المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، على الاستعدادات النهائية بالنادى لإجراء مسحة كورونا للاعبى الفريق، والتى يتم إجراؤها غداً، الاثنين، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، بإجراء تلك الفحوصات للاعبين، وكان محسن صلاح قد اجتمع مع عماد النحاس مدرب الفريق لوضع خطة المرحلة المقبلة وإجراء المسحة بالمركز الطبى الخاص بالنادى، قبل أن يتلقى خطاباً من اتحاد الكرة تضمن إرسال لجنة طبية من الجبلاية للقيام بهذا الأمر.

وخلال الاجتماع مع النحاس، أكد محسن صلاح دعمه الكامل للاعبى الفريق من أجل الحفاظ على مركزهم فى جدول مسابقة الدورى العام، من أجل المشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية بعد العروض القوية التى قدمها المقاولون فى الدورى خلال النصف الأول من الموسم، وشدد محسن صلاح على ضرورة الحفاظ على الروح الجماعية للفريق بعد العودة من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.