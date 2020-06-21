شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون + 7 لاعبين.. آخر مستجدات صفقة طاهر محمد طاهر مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع النادى الأهلى مشوارا متقدما ضمن مفاوضاته مع المقاولون العرب، للتعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح الذئاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، غير أن المقابل المادى الكبير الذى طلبه مسئولو المقاولون العرب والمغالاة دفع لجنة التعاقدات لإمكانية إجراء تبادل لاعبين مع المقاولون العرب، بإعارة لاعب أو لاعبين، بالإضافة لدفع مقابل مالى فى حدود إمكانيات النادى للاستفادة من خدمات طاهر محمد طاهر، خاصة فى ظل الأزمة المالية التى تعيشها كل الأندية، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، كشف طاهر محمد طاهر عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات، إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف طاهر أن الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديداً، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى.

وأكد طاهر أن المقاولون لم يقف عائقاً فى تحقيق طموحه، مقدراً فى الوقت نفسه الدور الذى قام به مسئولو النادى تجاهه، خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجارى لاستعادة مكانة المقاولون فى الدورى العام، والمركز الذى يليق بالنادي.

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وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضي، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً، ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف خلال مشاركاته الست مع المقاولون، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.

ولم يبق سوى حل الصفقات التبادلية هو الوحيد المتاح أمام إدارة الأهلى للتعاقد مع طاهر محمد من المقاولون العرب، خاصة أن الأحمر رفض استعارة اللاعب وتمسك بضمه نهائيًا، عن طريق المبادلة ودفع مبلغ قليل، وترفض دفع مقابل مالى كبير فى الصفقة، بسبب الأزمة الحالية، وارتباط الإدارة بدفع رواتب كبيرة لبعض لاعبيها بالعملة الأجنبية.

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