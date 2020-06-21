شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر خطوة فى رحيل عبد الله بكرى للزمالك بعد ترحيب اللاعب بالتعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، أن اللاعب رحب بالانتقال إلى نادى الزمالك، بعدما سبق وتعثرت تلك الصفقة.

وقرر مسئولو الزمالك تأجيل الإعلان عن صفقات الفريق الجديدة خلال الوقت الحالى، نظرا لامتداد الموسم الكروى بعد قرار استئناف النشاط خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أن التعاقدات التى تمت مع لاعبين أجانب لن يتمكنوا من الحضور إلى القاهرة إلا بعد فتح خطوط الطيران، لذا جاء قرار إدارة النادى الأبيض بالتمهل فى إعلان الصفقات الجديدة رغم التأكيد على إنهاء صفقتين للنادى الأبيض، ويتواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بصفة يومية، من أجل تحضير برنامج الفريق خلال الأيام المقبلة وموعد إجراء مسحة فيروس كورونا للاعبين إلى جانب موعد عودة التدريبات الجماعية حيث يتم تنسيق الأمور داخل قلعة ميت عقبة خلال الوقت الحالى فى هذا الشأن.

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كما تجرى إدارة الكرة بالزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، مشاورات فى الوقت الحالى مع الفرنسى باتريس كارتيرون حول تعيين بديل لسامى الشيشينى، المدرب العام للفريق الذى تقدم باستقالته، وذلك خلال الأسبوع الجارى حيث تفاضل إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مع كارتيرون حول مجموعة من أسماء المرشحين الذى تم التكتم عليهم حفاظا على سرية المسألة وذلك من أجل الحصول على موافقة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور حول بديل الشيشينى المنتظر تعيينه خلال الفترة الحالية وفضل الشيشينى عدم استكمال مهمته فى ظل الفترة الجارية التى تشهد انتشار فيروس كورونا حيث تقدم باعتذار إلى مجلس الإدارة عن مهمته ليبحث الأبيض عن بديلا له خاصة مع اقتراب عودة التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم حسم ذلك الملف خلال الأسبوع الجارى.