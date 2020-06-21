شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات باجتماع مدربى الطائرة لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مع ممثلى أندية دورى الممتاز " أ " التزام المدربين بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لمناقشة لمناقشة تصورات عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، فى ظل إعلان وزارة الشباب والرياضة مؤخرا عودة النشاط تدريجياً على صعيد كافة الاتحادات بالتدريبات ومن ثم استكمال المسابقات.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع السماع لمندوبى الأندية حول آرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط.

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الاتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لـ عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

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فيما تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية لإعطائهم كافة حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الاتحاد فى إطار العمل الاحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة المقبلة، وفى هذا الشأن، أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، على إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى .



اجتماع اتحاد الطائرة



اجتماعات الطائرة