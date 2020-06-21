شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفل بمرور عام على انطلاق أمم أفريقيا 2019 بمصر: الأكبر على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمرور عام على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى نظمتها مصر بحضور 24 منتخبا وفار بلقبها منتخب محاربى الصحراء الجزائرى، مؤكدا أنه البطولة الأكبر على الإطلاق.

ونشر حساب الكاف عبر تويتر، فيديو بأعلام الدول التى شاركت فى البطولة التى أقيمت فى مدن القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، صحبه بتعليق: "عام كامل مر منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019.. الأكبر على الإطلاق".

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت بالقاهرة، أكد أن تنظيم حفل افتتاح البطولة الذى أقيم تحت سفح الأهرامات وأمام أبو الهول ما زال خالدًا فى ذاكرة الجميع، وتميز عن حفل قرعة كأس العالم التى أقيمت بروسيا 2018 .

وأضاف فضل فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أن مصر نجحت فى تنظيم أمم أفريقيا 2019 بشكل أبهر الجميع، مؤكدا أن الجميع مازال يتذكر افتتاح كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن تلك البطولة ستبقى فى ذاكرته مدى الحياة لأنه رأى فيها حب الجميع من أجل إعلاء كلمة مصر بسبب الدعم اللامحدود من القيادة السياسية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤكدا أن الجميع قدم ما عليه من مسئولين ومتطوعين من أجل إخراج البطولة في أفضل صورة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي على جهوده من أجل إخراج البطولة في أبهى صورها.

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وأردف: الدولة بذلت مجهودا كبيرا من أجل خروج البطولة بشكل مبهر، والجميع تعاون من أجل الخروج بهذا الشكل المشرف، مضيفا الدولة وفرت كل إمكانياتها من أجل إنجاح البطولة.

وفى مثل هذا اليوم 21 يونيو 2019، قدمت مصر حفل افتتاح مبهرًا ومبهجًا لكأس الأمم الأفريقية 2019 يليق بالنسخة التاريخية للبطولة، والتى شهدت مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، وشهد حفل الافتتاح تقديم بعض الاستعراضات والفقرات الفنية المستوحاة من التاريخ الفرعونى والفلكلور المصرى والتى استخدم خلالها الألعاب النارية، والتكنولوجيا الحديثة، والتى أظهرت الحفل بصورة مختلفة عن حفلات الافتتاح السابقة للبطولة الأهم فى القارة السمراء.

حقق منتخب مصر بداية واعدة بفوزه فى المباراة الافتتاحية على زيمبابوى بهدف دون رد سجله محمود حسن تريزيجيه على استاد القاهرة، الذى شهد تواجداً جماهيرياً كبيراً وسط حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الاتحاد الدولى (فيفا) السويسرى جيانى إنفانتينو.

وتم خلال الحفل استعراض أعلام المنتخبات الـ24 المشاركة فى البطولة، وذلك على 3 أهرامات كانت موجودة فى أرض الملعب، وبعد عرض أعلام الدول المشاركة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الأفريقية داخل الهرم الأكبر الذى تواجد فى منتصف الملعب