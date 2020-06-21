شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الخالق للرافضين لعودة الدوري: "فى لاعيبة مش لاقية تاكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك والإسماعيلى السابق والإنتاج الحربى الحالى، هجوماً حاداً على الأندية الرافضة لعودة مسابقة الدورى، وقال إبراهيم عبد الخالق فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "فى ناس بتقولك الحكومة متتدخلش فى قرار عودة الدورى، طب إزاى مش الحكومة هى اللى قررت تجميده، وفى أزمة تمس الأمن القومى، الفيفا نفسه منح حكومات الدول مسئولية إقرار عودة الأنشطة الرياضية من عدمه، وناس تانية تقولك نعمل دورى جديد وبلاش القديم هو الجديد مفيهوش كورونا ".

وأضاف إبراهيم عبد الخالق، "إحنا اللاعيبة أكثر ناس خايفة على نفسها وعلى أهلها أكثر من أى حد، ومع ذلك عايزين نرجع نلعب عشان مش عارفين ميعاد نهاية كورونا، لو فى ميعاد كنا نأجل ونستحمل لكن مفيش نهاية يبقى نكمل ليه".

وتابع نجم الإنتاج الحربى، "كل الفرق اللى رافضة عودة الدورى بعضها يخشى الهبوط والبعض الآخر مش عايز يدفع مستحقات اللاعبين، وللعلم إحنا فى الإنتاج واخدين 70 % من مستحقاتنا قبل رمضان ومعندناش مشاكل مادية ورغم ذلك نؤيد عودة الدورى وبشدة".

وأضاف عبد الخالق، "كل الدوريات رجعت ليه الدورى المصرى ميرجعش، فى لاعيبة فى القسم الثانى والدرجات الأدنى مش لاقية تاكل لازم نبص للناس دى، مش كل اللاعيبة أغنياء زى بتوع الدورى الممتاز".

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وأجرى فريق الإنتاج الحربى وجهازه الفنى، بقيادة مختار مختار والجهاز الإدارى، اليوم الأحد، مسحة كورونا استعداداً لعودة التدريبات بعد فترة تجميد طويلة منذ مارس الماضى، وتوافد اللاعبون على مقر النادى وسط إجراءات احترازية مشددة التزم بها الجميع للحفاظ على سلامة عناصر اللعبة .

ولجأ اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى للاستعانة بمحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لمساعدة الجهاز الطبى لفريقه قبل عودة التدريبات استعداداً لعودة الدورى، وقال عامر إنه طالب الجهاز الطبى للإنتاج بالاستعانة باللجنة الطبية للجبلاية قبل إعداد خريطة الإعداد لعودة النشاط الكروى بالنادى حفاظاً على سلامة كل أطراف المنظومة بالنادى.

فى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدورى بعد الجلسة المثمرة التى جمعته بعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والتعهدات التى حصل عليها لإنهاء كل التحفظات للنادى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نوجه جزيل الشكر للجناينى، فقد لمسنا استعدادات جدية لعودة النشاط ودراسة لكل التحفظات التى طرحناها، ووجدنا ردودا مقنعة، لذا سنبدأ الاستعداد لعودة بطولة الدورى على الفور".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "لم يسألنا أحد فى الجلسة عن رأينا فى عودة النشاط الكروى من عدمه فهذا قرار دولة وعلينا الالتزام به وتحمل مسئوليتنا تجاه الوطن فى هذه الأزمة الطارئة، الجناينى تعهد لبعض الأندية التى تعانى من عدم تواجد محترفيها بعودتهم على مسئوليته الخاصة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى ".