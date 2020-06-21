شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الزمالك باجتماع أندية الطائرة يرفض فكرة تغيير نظام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حسام عبد العزيز، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالزمالك، فكرة تغيير نظام الدورى فى جلسة اللجنة المؤقتة مع ممثلى الأندية لمناقشة تصورات عودة النشاط والإجراءات الاحترازية. ويقتصر اجتماع الأندية مع الجنة المؤقتة بالطائرة على سماع تصورات ممثلى الأندية فقط لدراسة الأمر بعد السماع لمندوبى الأندية حول آرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط وكيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمى عن نظام العودة .

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الاتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.

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وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لـ عودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

و تدرس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة إلغاء مسابقات الناشئين هذا الموسم عدا الخاصة بالحافز الرياضى، حيث سيتم دراسة الأمر و الإعلان عن القرار فى الأسام المقبلة .

فيما تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية لإعطائهم كافة حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الاتحاد فى إطار العمل الاحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة المقبلة، وفى هذا الشأن، أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، على إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى .