شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يحتفل باليوم العالمي للآباء مع ابنه على أنغام المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، باليوم العالمي للآباء عبر حسابه الشخصي على موقع إستجرام، ونشر حارس العرين الأبيض صورة مع نجله معلقاً عليها، "يوم أب سعيد"، مستعيناً المهرجانات الشعبية. ويحتفل باليوم العالمي للآباء في 21 يونيو من كل عام اعترافاً بالدور الكبير الذي يقوم به الأب داخل الأسرة والتضحيات التي يقدمها في سبيل وصول الأبناء إلى أعلى مراتب النجاح.



جنش

وكان عبد الله جمعة قد نشر صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام محتفلاً بيوم الأب العالمي وقام بعمل "تاج" لجنش، قبل أن يرد عليه حارس العرين الأبيض.



عبد الله جمعة

في سياق آخر، نفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة حول إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مضيفاً في تصريحات خاصة أنه سليم ويتواجد في منزله ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ووصف الحارس الأمر بالشائعة السخيفة، والتي قام بنشرها أحد الأشخاص المنتحلين شخصيته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

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وقال جنش فى تصريحات لـ"الخليج 365":" أنا سليم وأتواجد في منزل وهناك من قام بانشاء حساب باسمي على تويتر وكتب عليه إصابته بالفيروس، ولكنه سليم تماما"، موضحا أنه مستاء من هذه الشائعة ومن انتحال شخصيته عبر موقع "تويتر"، خاصة إن له حساب رسمى وحيد موثق باسمه.

كما قام جنش بنشر تغريدة من خلال حسابه الرسمى ليؤكد أن ذلك الحساب الذى أثار جدلا حول إصابته بالفيروس يعد حساب مزيف وليس له علاقة به وطالب المتابعين بالإبلاغ عنه لغلقه، خاصة أنه سليم ويتواجد فى منزله بشكل طبيعى.

واستقر مسئولو الزمالك على دعم مركز الوسط ورأس الحربة، بعد الانتهاء من الاتفاقات التى تمت مع الثنائى الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، التونسى حمزة المثلوثى، ظهير الصفاقسى التونسى، حيث سينضم الثنائى إلى الزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقدهما مع الفريق الأنجولى والتونسى، على الترتيب، ويملك الثنائى مسيرة جيدة حيث سبق واحترف بابل ضمن صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالى ويملك 35 مباراة دولية رفقة منتخب أنجولا سجل فيهم خمسة أهداف كما أن المثلوثى يمتلك في رصيده 29 مباراة رفقة منتخب تونس كان آخرها في عام 2018 أمام المغرب وديا ويتواجد حاليًا ضمن معسكر منتخب بلاده المقام خلال الشهر الجارى الذى يأتي لتجهيز لاعبى نسور قرطاج بعد التوقف الكروى الذى جاء في دول العالم المختلفة لتجنب انتشار فيروس كورونا.