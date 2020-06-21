شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُشكل وفداً للسفر إلى سويسرا لتقديم ملف قضية نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تكليف وفد من مسئولى النادى الأبيض للسفر إلى سويسرا، خلال الشهر المقبل، بمجرد عودة خطوط الطيران للعمل، من أجل تقديم ملف قضية نادى القرن فى المحكمة الرياضية الدولية، وشدد رئيس نادى الزمالك على الانتهاء من ملف نادى القرن خلال الأسبوع الجارى، لتقديم قضية ضد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن أحقية نادى الزمالك فى الحصول على لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى مطلع القرن الجارى، حيث ترى إدارة النادى الأبيض أنهم الأحق بهذا اللقب نظرًا لأن الزمالك كان أكثر تتويجًا بالبطولات من الأهلى وقت توقيت إعلان الجائزة، ليقوم مسئولو الزمالك باستقدام محامٍ إيطالى من أجل تقديم الشكوى فى تلك القضية مع إرسال وفد من جانب مسئولى الزمالك لتقديم تلك القضية فى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا.

فيما أكد مرتضى منصور أن هناك مفاجأة سارة لجماهير النادى سوف يعلن عنها خلال الساعات المقبلة، ورفض رئيس نادى الزمالك الكشف عنها ولم يوضح إذا كان الأمر يرتبط بصفقة جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض من عدمه، واكتفى بالتأكيد أنها ستكون مفاجأة سعيدة للجماهير البيضاء وسيقوم بالإعلان عنها خلال الساعات المقبلة حتى لا يحدث أى تدخلات لإفساد تلك المفاجأة رافضًا تمامًا الكشف عن أى شيء يخص تلك المفاجأة التى سيعلن عنها بقلعة ميت عقبة.

ومن المقرر أن يشكل مرتضى منصور الوفد الخاص بنادى الزمالك خلال الأسبوع الجارى عقب الاجتماع المنتظر مع لجنة نادى القرن بالقلعة البيضاء المقرر عقده هذا الأسبوع لمناقشة الأوراق المختلفة بالقضية بصورة نهائية، وذلك لتحريك الدعوى بصورة رسمية خلال الشهر المقبل فى المحكمة الرياضية الدولية.