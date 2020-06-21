رسميا.. شوبير يرد على مرتضى منصور بشكوى للنائب العام (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تقدم الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بشكوى للنائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب ما وصفه بالسب والقذف وخدش سمعة عائلته.

وكتب شوبير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "الصمت حيال التجاوز فى الحق والعرض جريمة، وبما أننا في دولة قانون تعلي كافة مؤسساتها ميزان العدل والعدالة، فأننى أسلك الطرق القانونية والشرعية للحصول على حقى الذي لا أشك لحظة في كونه آت لا محالة ممن تجاوز كل الحدود وخاض فيما لا حق له ولا لغيره فيه سباً وقذفاً وتطاولاً".

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ونشر حارس الأهلي الأسبق صورا من الشكوى التي تقدم بها للنائب العام، وأضاف: "أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودناها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر، وعلى الله قصد السبيل".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك طالب أحمد شوبير بالرد على تساؤلاته حول حصوله على عمولة من صفقة انتقال صلاح محسن للأهلي، في يناير 2019، مشيرا إلى أن زوجة شوبير حصلت معه على ساعات من تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.