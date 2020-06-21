لاعب الإنتاج عن عودة الدوري: الجميع ينظر لمصلحته الشخصية فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال إبراهيم عبد الخالق لاعب الإنتاج الحربي، إنه لا يرى مشكلة في عودة دوري WE المصري، لافتًا إلى أن هناك لاعبين بالدرجات الأدنى لا تمتلك المصاريف اليومية.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال عبدالخالق: "بعض رؤوساء الأندية رفضوا قرار الحكومة بعودة النشاط الكروي، من أوقف استكمال البطولة الدوري أليست الحكومة؟ فلم الاعتراض إذًا عندما تقرر هي عودته؟".

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وتابع: "البعض يطالب بإقامة دوري جديد في شهر أغسطس، هل الدوري الجديد سيكون بدون فيروس كورونا!، بالتأكيد نحن كلاعبين خائفين على أنفسنا وأهلينا أكثر من أي شخص".

وواصل: "ما المشكلة في عودة الدوري، الجميع يتحدث عن مصلحته الشخصية فقط ولا ينظر للمصلحة العامة، هناك لاعبين بالدرجات الأدنى لا تستطيع توفير مصاريفها الشخصية".

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سبق وأعلن عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية واحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.