"لسنا مثل أوروبا".. سعفان الصغير ينتقد قرار عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي قرار عودة دوري we المصري، لافتًا إلى أن مصر ليست مثل أوروبا وأمريكا.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال الصغير: "اتحاد الكرة على رأسي من فوق، ولكن كيف نعود للمباريات بعد توقف 120 يوم بدون تدريب".

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وتابع مدرب حراس الاسماعيلي: "أنا أتفق مع قرار إلغاء الدوري وبدء دوري جديد في شهر سبتمبر المقبل".

وواصل: "مصر ليست مثل أوروبا وأمريكا، نحتاج لفترة إعداد لا تقل عن شهرين، من الناحية العملية والتدريبية لا يمكن العودة للدوري بعد توقف عن التدريبات 3 أشهر".

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سبق وأعلن عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية واحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.