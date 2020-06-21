روني: صلاح "مُرعب" لكنه يكرر خطأ رونالدو مع يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال الإنجليزي واين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق ولاعب ديربي كاونتي الحالي إن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بدأ يسير على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو وقتما كان لاعبَا ضمن صفوف الشياطين الحمر.

وخلال العمود الصحفي الخاص به في صحيفة "تايمز"، قال روني: "إن صلاح يتسبب في الكثير من الرعب للمدافعين".

وأضاف: "بدأ محمد صلاح في فعل ما فعله رونالدو في مانشستر يونايتد، أصبح يتواجد فقط في الخط الأمامي ويسبب الإزعاج في الهجوم لكنه لا يعود للدفاع".

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وتابع: "لو كنت تلعب في الدفاع أو وسط الملعب ستشعر بالرعب من اللعب أمامه، وبالأخص في الهجمات المرتدة".

وزامل روني، كريستيانو في مانشستر يونايتد من 2004 وحتى 2009، قبل أن ينتقل الدولي البرتغالي إلى ريال مدريد ومنه إلى يوفنتوس الايطالي.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017 /2018 قادمًا من روما الايطالي، وساهم في تتويج الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بجانب تحقيق العديد من الألقاب الفردية أبرزها أفضل لاعب في أفريقيا موسمين متتاليين.