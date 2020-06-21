خاص.. الأهلي يفقد حسين الشحات شهرين.. وهذا سبب تأخر الجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي سبب تأخر الجراحة التي أجراها حسين الشحات، لاعب وسط الفريق، قبل أيام من العودة للتدريبات استعداداً لاستئناف الدوري، مشيرا إلى أن فترة غيابه قد تستمر لشهرين عن الملاعب.

وتواجد الشحات صباح اليوم الأحد بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر من أجل إجراء جراحة "الفتق الإربي"، بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي: "فترة غياب حسين الشحات عن الملاعب تقترب بشكل مبدئي من شهرين".

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وأضاف: "سينتظر حسين الشحات التئام الجرح قبل أن ينفذ برنامجا تأهيليا خاصا خلال الفترة المقبلة استعدادا للتواجد في التدريبات الجماعية مع الفريق".

وأكمل: "يعود سبب التأخر في إجراء الجراحة إلى توقف حركة الطيران لأنه كان من المفترض أن يسافر إلى ألمانيا من أجل الخضوع لها".

وأتم قائلا: "السبب الثاني هو قرار المستشفيات خلال الفترة الأخيرة بقبول الحالات الحرجة فقط في ظل انتشار فيروس كورونا، وبما أن الجراحة لم تكن طارئة فطلب اللاعب تأجيلها إلى اليوم الأحد بالاتفاق مع النادي".

يُذكر أن الجهاز الفني للأهلي حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستئناف التدريبات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة باستئناف النشاط الكروي بمصر يوم 25 يوليو المقبل.