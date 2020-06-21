تقارير تونسية: كاف يتخذ قرارًا بشأن كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير تونسية خطة الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) بشأن مواعيد التصفيات الأفريقية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والقرعة الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تونس الرقمية" فإن الاتحاد الإفريقي (كاف) جهز بالفعل خطته من أجل الحفاظ على الموعد الأصلي لمسابقة كأس إفريقيا، والمقرر لها في شهر يناير من العام المقبل.

وأضافت الصحيفة التونسية أن سامسون أمادو، مدير المسابقات بالكاف أكد أنه من المنتظر أن يتم لعب المباريات الأربع المتبقية في التصفيات خلال الفترة الممتدة ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر المقبلين، على أن تقام القرعة في نوفمبر.

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ولفتت "تونس الرقمية" إلى أن تلك الخطة ستسمح للمنتخبات الوطنية بالحصول على فترة كافية من أجل خوض بعض المباريات الودية خلال شهر ديسمبر أي قبل موعد انطلاق البطولة.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عودة المسابقات المصرية يوم 25 من الشهر المقبل، مع موافقة الحكومة على استئناف الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المركز الثالث للمجموعة السابعة برصيد نقطتين خلف كل من جزر القمر (4 نقاط) وكينيا (نقطتين)، بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير بنقطة واحدة.