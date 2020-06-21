تعقد غدًا الاثنين، لجنة القسم الثاني باتحاد الكرة، أول اجتماعاتها، لبحث سيناريوهات عودة دوري المظاليم. وكان اتحاد الكرة اتفق مع الأندية على تشكيل لجنة تضم د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة ود.أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، مع عدد من ممثلي أندية الدرجة الثانية. رئيس اتحاد الكرة ود.أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، مع عدد من ممثلي أندية الدرجة الثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة القسم الثاني تجتمع في اتحاد الكرة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.