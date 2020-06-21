كاف يحتفل بمرور عام على افتتاح أمم أفريقيا 2019 في مصر

احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، بمرور عام على افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ والتي أقيمت على أرض مصر. والتي أقيمت على أرض مصر. قال الكاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المهرجان الكروي الأكبر على الإطلاق في تاريخ أفريقيا"، كما نشر فيديو يتضمن لقطات من حفل الافتتاح. بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المهرجان الكروي الأكبر على الإطلاق في تاريخ أفريقيا"، كما نشر فيديو يتضمن لقطات من حفل الافتتاح.

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