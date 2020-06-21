في مثل هذا اليوم: الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر

في مثل هذ اليوم 21 يونيو 1981 توج فريق الأهلي لكرة القدم ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على المقاولون العرب بركلات الترجيح 3-2. كان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما ، سجل للمقاولون عبودة وللأهلي محمد عباس منهما ، سجل للمقاولون عبودة وللأهلي محمد عباس يذكر ان فريق المقاولون قد تأهل من خلال هذه المباراة لبطولة افريقيا للأندية ابطال الكؤوس وأستطاع الفوز باللقب عامين متتاليين 1982 و1983. باللقب عامين متتاليين 1982 و1983. وخسر اللقب في العام الثالث 1984 امام الأهلي بقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الملعب في حال التساوي في النقاط والأهداف حيث كانت لقاء الذهاب بستاد القاهرة ملعب الأهلي صفر/صفر، وفي الجبل الأخضر ملعب المقاولون تهادل الفريقان 1/1.

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