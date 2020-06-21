اتحاد الكرة ينوه بذكرى فوز مصر على زيمبابوي في أمم أفريقيا

احتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بفوز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف دون رد في افتتاح أمم أفريقيا. دون رد في افتتاح أمم أفريقيا. وكان المنتخب فاز على زيمبابوي بهدف سجله محمود حسن تريزيجيه، قبل أن يودع البطولة في دور الـ١٦ على يد جنوب أفريقيا بعد الخسارة بهدف دون رد.

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