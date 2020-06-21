اتحاد الكرة المصري ينعى النجم العراقي أحمد راضي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، اللاعب العراقي السابق أحمد راضي، الذي توفي اليوم الأحد، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بخالص العزاء

إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم وأسرة وجماهير الكرة العراقية في وفاة الكابتن أحمد راضي أحد نجوم كرة القدم العربية على مدار تاريخها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن في العراق، اليوم الأحد، عن وفاة النجم العراقي السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

وجاءت وفاة أحمد راضي قبل نقله إلى الأردن لاستكمال العلاج من فيروس كورونا، حيث اتخذت ترتيبات لنقله إلى العاصمة الأردنية عمان.