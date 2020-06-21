تشيلسي يحسم موقفه النهائي من عرض يوفنتوس لضم جورجينيو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي تشيلسي الإنجليزي حسم موقفه النهائي بشأن عرض نظيره يوفنتوس الإيطالي، للحصول على خدمات الدولي جورجينيو لاعب وسط الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عرض يوفنتوس كان عبارة عن صفقة تبادلية لضم جورجينيو مقابل إعطاء تشيلسي البوسني ميراليم

بيانيتش، ومع نجاح البلوز بالفعل في الحصول على الثنائي حكيم زياش وتيمو فيرنر هذا الموسم لدعم الفريق للموسم المقبل، إضافة إلى محاولته الحصول على كاي هافيرتز من صفوف باير ليفركوزن، رفض النادي اللندني العرض ليحرم ماوريسيو ساري مدرب الفريق السابق من ضم لاعبه المفضل هذا الصيف.

وعلى الرغم من إعجاب ساري باللاعب، فإن نجم برشلونة آرثر ميلو كان الهدف الأساسي لعملاق الدوري الإيطالي، حيث حاول يوفنتوس مبادلة بيانيتش بالبرازيلي الموهوب، لكن البرازيلي يرفض ترك ملعب كامب نو.

وبسبب تمسك اللاعب بالبقاء في برشلونة، اتجه يوفنتوس لتديعم خط الوسط من خلال جورجينيو الذي خاض 37 مباراة هذا الموسم مع البلوز، وهو من الركيزة الأساسية لفريق فرانك لامبارد.