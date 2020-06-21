الكشف عن إصابة فرانكي دي يونج لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد أن فرينكي دي يونج يعاني من إصابة في العضلة النعلية في ركبته اليمنى.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية بأن فرينكي دي يونج سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل بسببإصابة في ساقه اليمنى، بعدما أعلن النادي منذ أيام أن لاعب خط الوسط الهولندي يعاني من حمل زائد طفيف في ربلة الساق.
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