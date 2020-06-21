الإنتاج الحربي يستعد لاستئناف التدريبات بعمل مسحة طبية

أجري منذ قليل، فريق الإنتاج الحربي وجهازه الفني مسح طبية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى بعد أن توقف فتره طويلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وحرص الجهاز الفني على صحة لاعبيه بالتعقيم المشدد للنادي قبل اجراء المسحه الطبيه للحفاظ على سلامه أفراد النادي ولاعبيه. لاعبيه بالتعقيم المشدد للنادي قبل اجراء المسحه الطبيه للحفاظ على سلامه أفراد النادي ولاعبيه. ولجا رئيس نادى الانتاج الحربى اللواء اشرف عامر بالاستعانه برئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم لمساعده الجهاز الطبي قبل عوده التدريبات والخوض في مسابقه الدوري. اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم لمساعده الجهاز الطبي قبل عوده التدريبات والخوض في مسابقه الدوري. وأضاف رئيس الإنتاج الحربي :"وعدنا الجنايني بأن تطول فترة إعداد اللاعبين وأن المسابقة لن تبدأ في 25يوليو وستكون بعد الموعد بعد أخد كافة الإحتياطات الوقائية اللازمة.

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