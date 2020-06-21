فيفا ينعى وفاة أحمد راضي أسطورة منتخب العراق السابق

نعى الحساب الدولي لكرة القدم "فيفا" وفاة أحمد راضي، نجم منتخب العراق بالثمانينيات والتسعينيات، الذي توفي فجر اليوم الأحد، آثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
كتب حساب فيفا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": خالص تعازي الاتحاد الدولي FIFAلأسرة وأصدقاء أسطورة منتخب العراق أحمد راضي الذي توفي اليوم عن عُمر 56 سنة.
رحم الله اللاعب الكبير وسنتذكره دائماً كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".
ويعد راضي أحد أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب العراقي، خاصة خلال ثمانينيات القرن الماضي، وصاحب هدف العراق الوحيد في كأس العالم، والذي أحرزه في مرمى منتخب بلجيكا في مونديال 1986م بالمكسيك، وشارك في أولمبياد 1984 و1988، ونال جائزة أفضل لاعب آسيوي، وبعد اعتزاله دخل الحقل السياسي سنة 2008، وانتُخب عضوًا بمجلس النواب.
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