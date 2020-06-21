أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا أن حلمه الأكبر هو تحقيق لقب دوري الأبطال الأوروبي مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي.
وكان نيمار ساهم في تأهل النادي الباريسي لربع نهائي دوري الأبطال بالفوزأمام بوروسيا دورتموند.
وقال اللاعب الدولي البرازيلي في البداية عن فترة العزل المنزلي: "كانت غير طبيعية، لكن الهدف الأساسي هو البقاء آمنًا في المنزل".
وتابع: "متحمس للعودة مرة أخرى، أفكر كثيرًا في دوري أبطال أوروبا ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تحقيق نتائج إيجابية بتلك البطولة".
وأتم تصريحاته: "أفتقد التدريبات وأجواء المباريات ولا أستطيع الانتظار حتى موعد عودتي إلى الملاعب، وأتمنى أن أصنع التاريخ وفقًا لإرادة الله".
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار: أحلم بلقب دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.