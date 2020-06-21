نيمار: أحلم بلقب دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا أن حلمه الأكبر هو تحقيق لقب دوري الأبطال الأوروبي مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي.

وكان نيمار ساهم في تأهل النادي الباريسي لربع نهائي دوري الأبطال بالفوز

أمام بوروسيا دورتموند.

وقال اللاعب الدولي البرازيلي في البداية عن فترة العزل المنزلي: "كانت غير طبيعية، لكن الهدف الأساسي هو البقاء آمنًا في المنزل".

وتابع: "متحمس للعودة مرة أخرى، أفكر كثيرًا في دوري أبطال أوروبا ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تحقيق نتائج إيجابية بتلك البطولة".

وأتم تصريحاته: "أفتقد التدريبات وأجواء المباريات ولا أستطيع الانتظار حتى موعد عودتي إلى الملاعب، وأتمنى أن أصنع التاريخ وفقًا لإرادة الله".