رياضة | نجمي باريس سان جيرمان يرحلان قبل نهاية دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجمي باريس سان جيرمان يرحلان قبل نهاية دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحيفة أن الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده في 30 يونيو الحالي لن يكون متواجدا في صفوف ناديه الفرنسي عندما يستأنف الفريق مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن كافاني لن يلعب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان ونفس الأمر ينطبق على زميله المدافع البلجيكي توماس مونييه.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان انتهى موسمه مبكرًا وذلك نتيجة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وتتويجه بطلا للدوري بدون إستكمال البطولة وأنه يستعد في الوقت الحالي لخوض الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بين 12 و15 أغسطس المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان سيخوض في أواخر يوليو المقبل نهائي بطولة كأس فرنسا أمام سانت إتيان ونهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة أمام ليون.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن عقدي كافاني ومونييه ينتهوا في 30 يونيو لكن النادي الباريسي يرغب في تجديد عقودهم حتى نهاية مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا ونفس الأمر ينطبق على تياجو سيلفا.