رياضة | الوداد المغربي يطلب باسم مرسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الوداد المغربي يطلب باسم مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ميدو حزين، وكيل اللاعبين، عن تلقي باسم مرسى، مهاجم الإنتاج الحربى والزمالك السابق، العديد من العروض داخل مصر وكذلك عروض عربية لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال حزين خلال تصريحات تلفزيوينة : "الزمالك لم يتحدث معنا رسميا لضم باسم ولكن هناك أندية شعبية كبيرة تفاوضه وباسم يمتلك عرضا رسميا من الوداد المغربى، وهو أحد الأندية الكبيرة التى تنافس فى دورى أبطال إفريقيا.

واضاف: باسم مرسي مرحب بعرض نادي الوداد المغربي، خصوصا وأن عقده سينتهى فى الموسم المقبل مع الإنتاج الحربى".

يذكر ان باسم مرسي انتقل لفريق الانتاج الحربي وذلك بعد فسخ عقده مع فريق سموحة بسبب أزمته مع حسام حسن مدرب الفريق السكندري وقتها وانتقل الي الانتاج الحربي بداية هذا الموسم.