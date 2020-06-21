رياضة | موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش عشاق ومحبو آرسنال الإنجليزي، حالة من الحزن بعد نتائج «الجانرز» السلبية بالهزيمة في الجولتين السابقتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تُقام مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي ضد ساوثهامبتون في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق 25-6 وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الـ31 من البيرميرليج.

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ترتيب آرسنال في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق آرسنال مباراته ضد ساوثهامبتون بالجولة الـ31 من البيرميرليج وهوا في المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة.

ترتيب ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق ساوثهامبتون الترتيب الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 37 نقطة مما يدفع الفريق صاحب الأرض والضيافة للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الوصول لمنطقة الأمان في سلم البيرميرليج.