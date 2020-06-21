رياضة | فايلر يستقر على عودة باسم علي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على عودة باسم علي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على طلبات المدرب السويسري رنيه فايلر.

عودة باسم علي للأهلي في الموسم الجديد

استقر المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على عودة مجموعة من لاعبي الأحمر المعاريين في الموسم الجديد.

وتحدثت تقارير صحفية عن إستقرار فايلر على عودة باسم علي لاعب الأهلي المعار إلى فريق الجونة وذلك مع مطلع الموسم الكروي الجديد.

يأتي قرار فايلر في ظل النقص العددي الذي يعاني منه في مركز الظهير الأيمن لاسيما بعد رحيل أحمد فتحي عن صفوف الأهلي إلى بيراميدز.

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أرقام باسم علي مع الجونة قبل عودته إلى الأهلي

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أرقام الظهير باسم علي لاعب الأهلي المعار إلى فريق الجونة وذلك قبل عودته إلى القلعة الحمراء بداية الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز

شارك باسم علي مع الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في 17 لقاء لم يسجل أية أهداف.

- كأس مصر

وفي مسابقة كأس مصر خاض باسم علي مع الفريق الساحلي لقاء وحيد لم يسجل.