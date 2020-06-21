رياضة | يوفنتوس يرفع عرضه لاغراء نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرفع عرضه لاغراء نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضه في ضم البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في محاولة لاغراء اللاعب الذي وسبق أن رفض صفقة تبادلية بين اليوفي والبرسا ، تتضمن آرثر بالإضافة إلى البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط السيدة العجوز.

وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن يوفنتوس رفع عرضه المالي لآرثر إلى 5 ملايين يورو سنويًا، للموافقة على دخول الصفقة التبادلية، وأشارت الصحيفة وفقًا لمصادر قريبة من آرثر إلى أن اللاعب غير مقتنع بالعرض الجديد ليوفنتوس، ويصر على الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

وفي المقابل ذكرت بعض التقارير الصحفية، ان برشلونة وصل لاتفاق نهائي مع بيانيتش، ويتوقف الأمر على مفاوضات البارسا ويوفنتوس.