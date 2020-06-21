رياضة | تامر النحاس يكشف حقيقة انضمام نجم بيراميدز للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تامر النحاس يكشف حقيقة انضمام نجم بيراميدز للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تامر النحاس وكيل اعمال اللاعب رجب بكار مدافع نادي بيراميدز، أن موقف اللاعب من الرحيل عن الفريق والانضمام للزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، غير واضح حتى اللحظة.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار: "بكار لاعب كبير و يستحق أن يلعب في الأهلي أو الزمالك، وهو الآن يلعب في نادي كبير جدًا وينافس في المربع الذهبي واقترب من نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف: " لا داعي للجزم برحيل اللاعب من بيراميدز فالنواحي الفنية في بيراميدز تكاد تتفوق على الأهلي والزمالك، لماذا يرحل بكار".

وتابع: "حدث كلام في يناير الماضي من الزمالك مع رجب بكار، ولكن لا يوجد مفاوضات في الوقت الحالي، وكان هناك كلام أيضًا مع الأهلي ثم توقف".