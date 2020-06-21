رياضة | يوفنتوس يدرس إقالة ساري.. والبديل مفاجأة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يدرس إقالة ساري.. والبديل مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقارير الصحفية ، اليوم السبت، عن عودة يوفنتوس للتفكير في بديل لمدربه الحالي ماوريسيو ساري، لقيادة البيانكونيري بدءًا من الموسم المقبل، وذلك بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها اليوفي في نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي.

وقال موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن مسؤولي يوفنتوس سينتظرون معرفة مصير الفريق في بطولة الكالتشيو، وكذلك موقف ريال مدريد في دوري الأبطال، ومن ثم السير قدما نحو تعين مدرب جديد للسيدة العجوز، وتحوم الشكوك حول الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال.

واضافت الصحيفة ان ريال مدريد مقبل على مواجهة صعبة مباراة في إياب في دور الـ16 أمام مانشستر سيتي، وفي حالة خروجه سيفكر مسؤولو يوفنتوس مجددًا في التعاقد مع زيدان، سواء قرر الريال عدم استمراره، أو قرر هو نفسه الرحيل.

وخسر ساري منذ أيام قليلة لقبه الثاني مع يوفنتوس هذا الموسم، بعدما فرط في كأس إيطاليا لصالح نابولي، ومن قبله لقب السوبر أمام لاتسيو، وفي المقابل كان ريال مدريد قد تلقى خسارة قاسية في مباراة الذهاب أمام السيتي بنتيجة (2-1)، على ملعبه "سانتياجو برنابيو".