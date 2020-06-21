رياضة | الصدمات تتوالى.. برشلونة مهدد بفقدان نجم الفريق أمام أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصدمات تتوالى.. برشلونة مهدد بفقدان نجم الفريق أمام أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال موقف الإسباني سيرجي روبرتو، لاعب برشلونة، من المشاركة أمام أتلتيك بيلباو غير واضح ، وهى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 31 للدوري الإسباني، وذلك بسبب الاصابة التي تعرض لها اللاعب وحرمته من المشاركة مع البرسا أمام إشبيلية، برفقة الهولندي فرينكي دي يونج، وهي المباراة التي أفقدت البارسا نقطتين في سباق الصدارة.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، استقر على إستبعاد روبرتو عن مباراة بيلباو المقبلة، ما يؤكد أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة مايوركا ولعب عليها أمام ليجانيس، كانت قوية.

ووفقا للصحيفة، فلقد حذر الطاقم الطبي لبرشلونة من استعجال عودة اللاعب، فقد يعرضه ذلك للغياب عن المزيد من المباريات.

ومن المتوقع أن يواصل سيتين الاعتماد على البرتغالي نيلسون سيميدو أمام بيلباو، مع إمكانية عودة روبرتو في مباراة سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل.