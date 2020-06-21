رياضة | 10 معلومات لا تعرفها عن موليكا قاطرة الأهلي البشرية القادمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 10 معلومات لا تعرفها عن موليكا قاطرة الأهلي البشرية القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بصفقات من العيار الثقيل ولاسيما موليكا مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي.

تحدثت تقارير صحفية عن محاولات إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لضم المهاجم جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي، من أجل تدعيم مركز الهجوم بالفريق الأحمر، بعدما أبدي فايلر رغبته فى التعاقد مع مهاجم سوبر بجانب مروان محسن مع خروج وليد أزارو من حساباته القادمة.

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز المعلومات عن جاسكون موليكا صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي وإليكم التفاصيل:-

1-ولد جاكسون موليكا فى يوم 4 من شهر أكتوبر عام 1999، ليبلغ عمره 20 سنة.

2- يجيد موليكا اللعب فى 3 مراكز وهم مهاجم جناح أيمن وأيسر.

3- تبلغ قيمة موليكا التسويقية حوالى 200 ألف يورو.

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4- شارك موليكا فى 30 مباراة مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين.

5- أحرز 14 هدفًا في موسمين بقميص مازيمبى الكونغولي، كما انه صنع 4 أهداف.

6- وخلال الموسم الحالى شارك فى 10 مباريات سجل خالهم 7 أهداف.

7- تلقى الاعب عدة عروض قوية من الدوري الفرنسي للاحتراف الخارجي.

8- يجيد الاعب التسديد على المرمى والدقة في تنفيذ الركلات الحرة.

9- يجيد الاعب ألعاب الهواء وإحراز أهداف بالرأس.

10- شارك في مباراة دولية وحيدة مع منتخب الكونغو الديمقراطية ولم يسجل.