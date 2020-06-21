- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف اللاعب الروسي ألكسندر كوكورين، زميل المدافع الفرنسي عادل رامي، لاعب فريق سوتشي الروسي، أن الأخير تحدث عن تفاصيل علاقته بصديقته السابقة الممثلة العالمية باميلا أندرسون.
ووفقا لـ”روسيا اليوم” فإنه خلال بث مباشر عبر موقع “يوتيوب” بين كوكورين واللاعب الأوكراني ألكسندر ألييف، سأل الأخير كوكورين، هل تحدث رامي عن علاقته مع باميلا؟.. فأجاب كوكورين: أنا أعرف رامي قبل قدومه إلى النادي عندما كان لا يزال على علاقة مع أندرسون، حين التقينا في أحد المنتجعات، وعندما التحق بنادي سوتشي كانا قد انفصلا.
وأضاف: تحدث رامي عن العديد من الأمور المشوقة عن علاقتهما، فسأله ألييف مرة أخرى، ماذا قال رامي عن العلاقة؟.. وأجاب كوكورين: قال رامي إن أندرسون أجمل إمرأة أقام معها علاقة حميمة في حياته، وإنه كان يمارس معها العلاقة الحميمة 12 مرة في الليلة الواحدة.
يذكر أن أندرسون ورامي انفصلا العام الماضي، ونشرت باميلا وقتها رسالة مطولة وصفته فيها بالوحش، وأنه احتال عليها.
نادي سوتشي الروسي كان قد تعاقد في فبراير الماضي مع رامي البالغ من العمر 34 عاما، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.
رامي صاحب الأصول المغربية، سبق له اللعب مع عدة أندية أبرزها ميلان الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، وأولمبيك مارسيليا، وكانت آخر تجربة له في تركيا مع فنربخشه.. ومثل المنتخب الفرنسي في 36 مباراة، وتوج معه بلقب بطولة كأس العالم الذي استضافتها روسيا عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب يكشف أسرار عادل رامي مع باميلا أندرسون.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.