منزل كريستيانو رونالدو يتحول إلى مدينة ملاهي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، صورا جديدة عبر حسابها الشخصي في “إنستجرام”.. وتظهر بين أطفال رونالدو الأربعة، وخلفهم مدينة مائية مصغرة بجانب المسبح وسط عدد كبير من البالونات.

جورجينا ورونالدو لديهما طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

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رونالدو يبدو أنه قرر منذ تفسي وباء كورونا تحقيق طلبات أطفاله ونقل مدينة الملاهي والألعاب إلى منزله ولو بشكل مصغر، تجنبا للعدوى بالفيروس.. حيث نشر صورا من قبل طريفة له مع أسرته ظهر فيها أفراد العائلة جميعا متنكرين، كل منهم بشخصية كرتونية وخيالية شهيرة.

اللاعب اختار وقتها تقمص شخصية علاء الدين الكرتونية وارتداء ملابسه الشهيرة، احتفالا بعيد الميلاد الثالث لطفليه التوأم إيفا وماتيو، وظهر في الصورة عدد كبير من الألعاب في قاعة مخصصة للترفيه داخل المنزل.

كما نشرت جورجينا صورة مع رونالدو والأطفال الأربعة في حوض سباحة داخل المنزل مع العديد من الألعاب المائية.. بالإضافة إلى وجود صالة رياضية مميزة في المنزل، حرصا من النجم البرتغالي وصديقته على الحفاظ على لياقتهما البدنية وقوامهما الرياضي.