الصحفية اليونانية تفاجئ الجميع بتصريحات عن واقعة عمرو وردة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرجت الصحفية اليونانية ديمي ستاماتيليا، بتصريحات مثيرة، بعد إعلان تعرضها لمضايقات أخلاقية على الإنترنت، نسبت لنجم منتخب مصر، عمرو وردة.

ووفقا لما جاء في “سكاي نيوز” فقد ذكرت مصادر يونانية أن وردة، لاعب فريق باوك اليوناني، تحرش بصحفية تدعى ديمي ستاماتيليا، تعمل مراسلة وتغطي أخبار نادي أولمبياكوس.

التقارير زعمت أن وردة التقى الصحفية الحسناء، بمحض صدفة، في أحد المحال التجارية في اليونان، ثم أمطر حسابها على “إنستجرام” لاحقا بالرسائل، ودعاها للقدوم إلى مدينة سالونيك لقضاء يوم معه، لكنها تجاهلت رسائله قبل أن تكشف عنها للإعلام.

ستاماتيليا خرجت عن صمتها بعد ساعات قليلة وكذبت تلك الرواية، وفقا لما نقله موقع “فيلجول” المصري المتخصص بأخبار الرياضة.

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الموقع نقل عن ستاماتيليا قولها لصحيفة “مترو سبورت” اليونانية: “تربطني علاقة صداقة جيدة جدا مع وردة.. الرسائل التي انتشرت كانت موجودة بالفعل، لكن المحادثة نفسها زيفت من قبل شخص ما، ما نشر لا يعكس الواقع على الإطلاق، أعرف وردة منذ سنوات.. وأحبه كثيرا وردة تحدث معي وكان متفاجئا بشدة حول ما نشر عن العلاقة بيننا”.

عمرو وردة، 26 عاما، كان قد أثار عاصفة انتقادات في مصر خلال استضافتها كأس الأمم الأفريقية الصيف الماضي، حين اتهم بالتحرش بعدد من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم نشر صور لمحادثات أجراها معهن، وفيديو خادش للحياء.

مسئولو منتخب مصر أعلنوا وقتها استبعاد وردة من قائمة الفريق، قبل إعادته سريعا بطلب من اللاعبين، ليشارك في مباراة منتخب الفراعنة أمام جنوب أفريقيا التي خسرها 0-1، ليودع أصحاب الأرض البطولة من دور الـ16.

وكان وردة عاد إلى نادي باوك بعد أن قرر نادي لاريسا، الذي كان يلعب لصالح صفوفه على سبيل الإعارة، الاستغناء عن خدماته بسبب “أسباب تأديبية” لم يكشف عن تفاصيلها.