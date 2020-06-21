الامارات | "كورونا" يدفع بنادٍ أميركي إلى تحويل ملعبه لدار للسينما

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يدفع بنادٍ أميركي إلى تحويل ملعبه لدار للسينما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "مايس فوتبول" البرتغالية، عن توجه إدارة نادي ميامي دولفين المنافس في كرة القدم الأميركية، إلى تحويل ملعبه الذي يتسع مدرجاته إلى 65 ألف متفرج، إلى مقر سينما ضخم لمشاهدة الأفلام من جانب مشجعي الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضت على القطاع الرياضي في الولايات المتحدة الأميركية، منذ إعلان إيقاف النشاط في مارس الماضي، كانت وراء لجوء العديد من إدارات الأندية في أمريكا للبحث عن موارد دخلٍ إضافية، تواجه من خلالها الاثار الاقتصادية المترتبة جراء توقف النشاط، وجاء أخرها تحويل استاد ملعب ميامي دولفين إلى مقر لدار سينما، مقسم إلى جزأين، الأول يمثل مسرح في الهواء الطلق يستوعب 400 شخصاً مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، أما الثاني فهو يحتوي على أمكان تستوعب 175 سيارة، يمكن من خلالها مشاهدة الأفلام ايضاً.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن سعر تذكرة الفرد الواحد، في مسرح الهواء الطلق تصل قيمتها إلى 17 دولاراً، بينما يبلغ ثمن تذكرة الفرد عبر الحضور في السيارة نحو 39 دولاً.

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