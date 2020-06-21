الامارات | ريال بيتيس يقيل مدربه "روبي" ويعين تروخيو حتى نهاية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال بيتيس يقيل مدربه "روبي" ويعين تروخيو حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد إقالة خوان فرانسيسك فيرير "روبي" المدير الفني للفريق بعد الهزيمة صفر / 1 أمام مضيفه أتلتيك بلباو أمس السبت في الدوري الإسباني للعبة.

كما قرر النادي تعيين أليكسيس تروخيو منسق الشؤون الرياضية بالنادي مدربا للفريق.

وأكد النادي في بيان له اليوم ، نقلته وكالة أنباء "أوروبا برس" : "مجلس إدارة نادي ريال بيتيس قرر أن يتولى أليكسيس مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. سيشغل أليكسيس هذا المنصب حتى نهاية الموسم الحالي".

وسبق لأليكسيس /54 عاما/ أن لعب لفريق بيتيس سبعة مواسم خاض خلالها 264 مباراة رسمية.

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وسبق لأليكسيس أيضا أن تولى تدريب الفريق في آخر مباراتين من الدوري موسم 2016 / 2017 بعد إقالة المدرب فيكتور سانشيز دل آمو.

وكان روبي تولى تدريب الفريق في صيف 2019 ولكن تلقي الفريق لهزيمتين وتعادله في مباراة واحدة خلال المباريات الثلاثة التي خاضها بعد استئناف المسابقة مؤخرا عقب انتهاء فترة التوقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وخلال مسيرته في تدريب الفريق ، قاد روبي ريال بيتيس للفوز في ثماني مباريات فقط مقابل عشرة تعادلات و12 هزيمة.

وأوضح النادي في بيانه : "ريال بيتيس يود توجيه الشكر إلى خوان فرانسيسك (روبي) وطاقمه التدريبي بالكامل على الخدمات التي قدموها للفريق والتي تؤكد احترافيتهم وإخلاصهم. النادي يتمنى لهم الأفضل في مسيرتهم الرياضية المقبلة".

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