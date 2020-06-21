شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج فيما لم يوضح الفترة المتوقعة لغيابه بسبب الإصابة.

وأوضح النادي الكتلوني، في بيان رسمي، أن لاعبه أصيب في عضلة الساق وسيتم تقييم إمكانية عودته للمشاركة في المباريات بناء على تقييم حالته في الفترة المقبلة.

وكان «دي يونج» قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام إشبيلية، أول أمس الجمعة، والتي تعادل فيها البلوجرانا مع النادي الأندلسي لتصبح صدارته للدوري الإسباني مهددة في حال فوز ريـال مدريد، الليلة، على مضيفه ريـال سوسيداد.