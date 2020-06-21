شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يمنح برشلونة مهلة حتى نهاية الشهر لحسم صفقة «بيانيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يملك نادي برشلونة الإسباني مهلة حتى نهاية يونيو فقط من أجل حسم صفقة التعاقد مع نجم الوسط البوسني ميرليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية الكتلونية، فإن «بيانيتش» يعتبر أحد أهم أهداف البلوجرانا في سوق الانتقالات الصيفية القادم، كما يرغب اللاعب بشدة في تحويل وجهته إلى كامب نو.

وأشارت الصحيفة أن المبلغ المطلوب من يوفنتوس هو العائق أمام إتمام الصفقة إذ يطلب النادي الإيطالي مبلغًا كبيرًا للغاية للتخلي عن خدمات لاعب وسط ميدانه.

ولم ينجح الناديان في التوصل لاتفاق حول صفقة تبادلية في ظل رفض برشلونة البرازيلي أرتور ميلو، والذي يعتبر هدفًا ليوفنتوس، الانتقال إلى إيطاليا، إذ منح السيدة العجوز مهلة للكتلان لحسم الصفقة حتى نهاية الشهر الجاري.