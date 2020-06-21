شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» ينتقد «نادي مصر» ويشيد بقرار إجراء المسحات للاعبي الدوري مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، بيان «نادي مصر»، والذي أعلن خلاله تأجيل العودة إلى التدريبات لأجل غير مسمى، والتبرع بالمسحات للمحتاجين.

وقال «ميدو»، في فيديو لايف عبر حسابه بموقع «تويتر»: «قرار وزارة الرياضة إنهم يتحملوا تكلفة مسحات الكشف عن كورونا لكل لاعبي الدوري الممتاز والعاملين به، ولاعبي الدوريات القسم الثاني والثالث قرار جيد، لكن لما تم الإعلان عن ده طلع ناس كتيرجدًا تستغل الموضوع ده في قضيتها الرئيسية وهو عودة الدوري من عدمه».

وأضاف: «دي مشكلتنا الحقيقية في مصر، إن كل واحد بيستغل موقف، ويوجهه للهدف بتاعه الرئيسي، سواء كان أهلاوي أو زملكاوي أوغيرهم».

وتابع: «البلد لما تعمل حاجة كويسة بأنها أخذت قرار عمل مسحات طبية للاعبي الدوري، دي المفروض حاجة إيجابية ونشكرها عليها، مش نطلع ننتقدها ونقول في قطاعات تانية في احتياج ليها، احنا نطلع نشكرها ونقول ماتنسوش تعملوا ده في المجالات التانية».

وواصل: «الحكومة ماينفعش تطلع قرار استئناف الدوري، الحكومة تقول استئناف النشاط الرياضي، لأن استئناف الدوري قرار أندية مش قرار اتحاد كرة أو قرار حكومة.. ندفع ثمن استهتار رؤساء الأندية لعدم قيامهم بإنشاء رابطة المحترفين، لو كان عندك رابطة كانت الأندية هاتبقى صاحبة القرار.. والله عاوز الدوري يرجع بس بقول إن لو الدوري رجع هايخلي الموسم الجديد صعب جدا».

وتحدث ميدو عن «نادي مصر» قائلًا: «هما مجتهدين وقدروا يصعدوا، لكنهم حاليًا مهددين بالهبوط، وبيستغلوا القضية، ماينفعش تقول إنك مش هاترجع التدريبات، وتقول إنك بتوصي إن المسحات الطبية تستخدم في مجال تاني، دي اسمها منظرة، وماينفعش اتمنظر على الحكومة، لما الناس تعمل حاجة إيجابية نشكرها».

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