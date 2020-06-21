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لاعبو الأهلي يخضعون لفحوصات كورونا استعدادًا للعودة إلى التدريبات

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، لفحوصات ، وذلك استعدادًا للعودة إلى التدريبات مرة أخرى.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، شدد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة فريق الكرة الاول إلى التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق.

وقال «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الفريق سيستأنف التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة

وأضاف أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا

وقال إنه حرص على عقد جلسة ظهر السبت مع جميع العمال والموظفين في جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للتأكيد على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة مع عودة الفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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