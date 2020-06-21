لاعبو الأهلي يخضعون لفحوصات كورونا استعدادًا للعودة إلى التدريبات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، لفحوصات فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادًا للعودة إلى التدريبات مرة أخرى.
وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، شدد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة فريق الكرة الاول إلى التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق.
وقال «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الفريق سيستأنف التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة
وأضاف أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا
وقال إنه حرص على عقد جلسة ظهر السبت مع جميع العمال والموظفين في جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للتأكيد على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة مع عودة الفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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