شكرا لقرائتكم خبر عن «أوديجارد» باق مع ريـال سوسيداد الموسم القادم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
سيبقى النجم النرويجي مارتن أوديجارد لموسم آخر في صفوف نادي ريـال سوسيداد الإسباني على سبيل الإعارة من ريـال مدريد قبل أن يعود لنادي العاصمة الإسبانية.
وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، والذي تألق بشدة خلال الموسم الجاري بقميص ريـال سوسيداد، سبقى لموسم آخر مع الفريق على سبيل الإعارة، رغم التقارير التي ربطته باحتمالية العودة إلى مدريد.
ويقضي اللاعب الدولي النرويجي فترة إعارته الثالثة خارج أسوار الميرنجي، إذ ارتبط اسمه سابقًا بالرحيل عن النادي الملكي، إلا أن تألقه خلال الموسم الجاري جعل كثيرين ينادون بضرورة عودته لارتداء القميص الأبيض.
وشارك أوديجارد في 30 مباراة هذا الموسم بقميص سوسيداد سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8، فيما من المنتظر أن يشارك، الليلة، مع فريقه أمام ريال مدريد في الجولة 30 من الدوري الإسباني.
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