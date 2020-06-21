شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتر ميلانو يأمل في تأمين بداية جديدة لكايل والكر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي ​انتر ميلانو​ الايطالي عرض على لاعب نادي ​مانشستر سيتي​ ​كايل والكر​ بداية جديدة، بعد المشاكل الكثيرة التي عانى منها اللاعب خلال فترة التوقف القسري بسبب انتشار فيروس كورونا، وخرقه للحجر الصحي في اكثر من مناسبة.

واضافت الصحيفة ان الفريق الايطالي يامل ان يغري خيار البداية الجديدة اللاعب الانكليزي للانتقال للعب في ​الدوري الايطالي​، في وقت لفتت الصحيفة الى ان المدير الفني الاسباني للسيتي بيب غوارديولا ليس لديه اي نية في التخلي عن اللاعب.

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