شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركي آل الشيخ ينعي احمد راضي : كان على خلق عالي وشجاعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 نعى ​تركي آل الشيخ​ رئيس هيئة الترفيه السعودية ، لاعب المنتخب العراقي السابق ​أحمد راضي​ بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " : "رحم الله الخلوق أحمد راضي نجم العراق.. جمعتني فيه معرفة وذكريات وكان محب للملكة، وكان على خلق عالي وأدب كبير وشجاعة". Advertisements يذكر أن راضي يعتبر من أساطير الكرة العراقية وصاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم والذي جاء في مرمى بلجيكا ب​مونديال 1986​ الذي أقيم في المكسيك.

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