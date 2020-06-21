شكرا لقرائتكم اتحاد ألعاب القوى يستأنف النشاط أول يوليو بعودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد ألعاب القوى ، استئناف النشاط الرياضي ، بالتدريبات بدءا من أول يوليو المقبل ،كبداية لعودة الحياة الرياضية ، وخطوة أولى ، لعودة المنافسات و المباريات ، على أن يشارك في التدريبات 3 لاعب ولاعبة في مختلف اقسام اللعبة.

كشف سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه من المقرر أن يستأنف التدريبات 30 لاعب ولاعبة ، هم قوام المنتخب الوطنى ، مقسمين الى 13 اقتربوا على التأهل لأولمبياد طوكيو ويتم اعدادهم للوصول الى الاولمبياد وتحقيق ميدالية اولمبية ، و17 اخرين هم الصف الثانى للمنتخب ، والمقرر مشاركتهم في البطولات الأفريقية خلال الأشهر القادمة .

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قرر اتحاد ألعاب القوى تفعيل اللجنة الطبية الموجودة بالاتحاد ، لحماية اللاعبين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا، خلال فترة استئناف النشاط الرياضى و المقرر له أول يوليو المقبل، لتزيد اختصاصات اللجنة .

وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد أن الاتحاد به لجنة طبية ولكن كانت اختصاصاتها مقتصرة على تحذير اللاعبين وتوعيتهم من خطر المنشطات إلا أنه خلال الفترة المقبلة ستزيد اختصاصات اللجنة لتجنب فيروس كورونا ، و توعية اللاعبين بالإجراءات الاحترازية و التعليمات الإرشادية التي أقرتها الوزارة وأرسلتها إلى الاتحادات .

قرر اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، عقد اجتماعات مصغرة لمدربى المنتخبات لإخطارهم ومناقشتهم فى الدليل الإرشادى الذى أرسلته وزارة الرياضة إلى الاتحادات الرياضية، لتطبيق ما جاء به فى المنافسات سواء المباريات أو التدريبات أو المعسكرات